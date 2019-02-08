Советский актер Сергей Юрский умер на 84-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщила агентству ТАСС в пятницу дочь актера Дарья Юрская.

"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", - сказала она.

Прощание с советским и российским актером Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета, дата пока не определена.

"Конечно, прощание будет у нас в театре Моссовета, сейчас обсуждаем дату", - сказали в театре.

Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве Юрский известен как театральный и киноактер. Он снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Ранее мы писали о том, что актер в момент смерти был у себя дома.