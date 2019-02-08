Умер актер фильма "Любовь и голуби": названа причина смерти [ Редактировать ]
Советский актер Сергей Юрский умер на 84-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщила агентству ТАСС в пятницу дочь актера Дарья Юрская.
"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", - сказала она.
Прощание с советским и российским актером Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета, дата пока не определена.
"Конечно, прощание будет у нас в театре Моссовета, сейчас обсуждаем дату", - сказали в театре.
Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве Юрский известен как театральный и киноактер. Он снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
Ранее мы писали о том, что актер в момент смерти был у себя дома.
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