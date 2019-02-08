Тарифы будут расти быстрее зарплат - НБУ [ Редактировать ]
В 2019 году реальные зарплаты украинцев вырастут на 7%, в дальнейшем их ежегодный рост замедлится, примерно, до 4%. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины за январь.
"Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться (с около 16% в текущем году до 9% в 2021 году) как за счет ослабления оттока рабочей силы в страны ЕС, так и снижение темпов конвергенции зарплат. Реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до около 4%", - говорится в сообщении.
При этом указано, что все еще высокий уровень безработицы (8,5-8,7%) на прогнозном горизонте будет обусловленный медленными темпами роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики. Замедление миграционных процессов и выравнивания диспропорций на рынке труда снижать давление на рост зарплат.
Согласно отчету, во втором квартале ожидается очередное повышение тарифов на газ для населения.
"Большой вклад в административную инфляцию сделает дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму МВФ (очередное повышение ожидается во II квартале 2019 года)", - указали в НБУ.
По прогнозу Нацбанка, в целом административно регулируемые цены в 2019 году вырастут на 13,6%. Пересмотр их темпов роста по сравнению с предыдущим прогнозом (11,7%) преимущественно связан с переносом повышения цен на централизованное отопление и горячую воду на январь 2019 года (с декабря 2018 года) и несколько большим повышением акцизов на табачную продукцию.
В среднесрочной перспективе рост административных цен будет замедляться до 10% в 2021 году.
Ранее мы писали о том, что парламент инициирует проверку коммунальных тарифов украинцев.
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