Із наближенням весняної відлиги - на Черкащині рятувальники переходять на посилений режим роботи. Крига на Дніпрі тане, але рибалок на ній не меншає. У січні працівникам ДСНС уже тричі доводилося рятувати любителів зимової риболовлі. І це тільки початок. Та контролювати всю площу водойм їм зараз не до снаги, тому рятувальники змушені просити про допомогу інші служби.

Навіть у будень на Дніпровій кризі поблизу Черкас - сотні рибалок. Лід уже тане, та більшість відчайдухів це аж ніяк не лякає. Край берега рибалять в основному пенсіонери та любителі спокійного відпочинку. Пан Іван вирішив не ризикувати вудить майже під берегом.

"Коли лід був хороший, то ходив далі, а як воно таке зараз - не годиться. - Самі не ходите? - Сюди ходжу сам! А туди ні!", говорить Іван Капуста, рибалка.

За двісті метрів розташувалися фахівці ДСНС щоб наглядно продемонструвати рибалкам, що з ними може статися.

Тут зібралися не лише підрозділи ДСНС, а й комунальна рятувальна служба, поліцейські, та навіть інспектори рибоохоронного патруля. Щоб відпрацювати взаємодію під час порятунку людей на воді.

"Коли люди потребують допомоги і коли не хватає сил у рятувальників, то долучаємо по обоюдній домовленості і представників Нацполіції зі своїм рятувальним човном і представників рибагентства", - говорить Віктор Гвоздь, керівник управління ДСНС у Черкаській області.

Одна із вправ спільних навчань - зняти з відірваної від берега крижини людину. Першим до постраждалого мчить поліцейський катер на повітряній подушці.

Хоча функція поліції лише контроль за плесом Дніпра, але катер укомплектований усім необхідним для порятунку. Цю техніку патрульні отримали буквально напередодні навчань.

"Від користування цією технікою отримую задоволення. Наскільки ви могли спостерігати, що ми туди йшли у сторону потерпілого по льоду, а назад ми верталися і спеціально пройшли по території, де немає льоду", - говорить Ярослав Гровенко, заступник командира роти управління патрульної поліції Черкас.

Втім, вчасно дістатися до постраждалого рятувальники не завжди в змозі. У крижаній воді людина може протриматися не більше 20-25 хвилин. Тож фахівці радять рибалкам мати індивідуальні засоби порятунку:

"Це зроблені вони власноруч такі "спасалочки" - ну, є вони, в принципі, у продажу, але саме такий нехитрий спосіб, який допомагає людині самостійно себе врятувати"

Рятувальники закликають любителів зимового лову утриматися від походів на кригу. "Плюсова" температура та ранкові тумани підточують лід, і місцями він вже став вкрай небезпечним.