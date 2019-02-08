В Украине заболевших корью насчитывается более 53 тысячи человек, в то время как во всей Европе – 29 тысяч.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе за 2018 год корью заболели более 82 тысячи человек. Это стало наибольшим показателем десятилетия. Количество заболевших в Украине составляет большую часть от этой цифры – более 53 тысяч.

В Европе за 2018 год зафиксировано 72 летальных исходов от кори, из них 16 – в Украине. Причиной резкой вспышки болезни в Украине, специалисты ВОЗ называют резкий уровень вакцинации.

Наибольшее количество заболевших корью по всей Европе по результатам 2018 года:

Украина – 53 218 Сербия – 5 076 Израиль – 2 919 Франция – 2 913 Италия – 2 517 Россия – 2 256 Грузия – 2 203 Греция – 2 193 Албания – 1 466 Румыния – 1 087

Кроме того, в Украине отмечается вспышка гриппа, уже превышен эпидпорог в 11 регионах.