Украина лидирует по количеству больных корью [ Редактировать ]
В Украине заболевших корью насчитывается более 53 тысячи человек, в то время как во всей Европе – 29 тысяч.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе за 2018 год корью заболели более 82 тысячи человек. Это стало наибольшим показателем десятилетия. Количество заболевших в Украине составляет большую часть от этой цифры – более 53 тысяч.
В Европе за 2018 год зафиксировано 72 летальных исходов от кори, из них 16 – в Украине. Причиной резкой вспышки болезни в Украине, специалисты ВОЗ называют резкий уровень вакцинации.
Наибольшее количество заболевших корью по всей Европе по результатам 2018 года:
- Украина – 53 218
- Сербия – 5 076
- Израиль – 2 919
- Франция – 2 913
- Италия – 2 517
- Россия – 2 256
- Грузия – 2 203
- Греция – 2 193
- Албания – 1 466
- Румыния – 1 087
Кроме того, в Украине отмечается вспышка гриппа, уже превышен эпидпорог в 11 регионах.
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