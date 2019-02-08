Шеф-повар Бен Черчилль специализируется на создании потрясающих иллюзий из десертов, которые могут напоминать другие продукты и повседневные предметы, пишет "Сегодня". Делая конфеты в форме яблока, съедобные "пепельницы" и "гнилые" апельсины, шеф-повар каждый раз удивляет поклонников оформлением этих вкусных десертов для всей семьи.

Своими кулинарными фокусами он делится в социальных сетях, выкладывая как фотографии, так и короткое видео процесса приготовления.

Также вы можете посмотреть, как выглядит самое мрачное место на Земле.