Повар-иллюзионист маскирует десерты под несъедобные вещи [ Редактировать ]
Шеф-повар Бен Черчилль специализируется на создании потрясающих иллюзий из десертов, которые могут напоминать другие продукты и повседневные предметы, пишет "Сегодня". Делая конфеты в форме яблока, съедобные "пепельницы" и "гнилые" апельсины, шеф-повар каждый раз удивляет поклонников оформлением этих вкусных десертов для всей семьи.
Своими кулинарными фокусами он делится в социальных сетях, выкладывая как фотографии, так и короткое видео процесса приготовления.
Также вы можете посмотреть, как выглядит самое мрачное место на Земле.
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