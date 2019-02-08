Отстранение Супрун: суд назвал запреты скандальной чиновнице [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля, окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения относительно того, каких полномочий временно лишается исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом говорится на сайте суда.
Отмечается, что разъяснения у суда попросили представители Супрун. В суде заявили, что "по содержанию высказываний ответчика (Супрун - ред.) в средствах массовой информации установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установление запрета совершать любые действия".
В суде обратили внимание Супрун на то, что запрет от 5 февраля не касается тех полномочий, которыми она была наделена, как первый заместителя министра здравоохранения.
Суд отметил, что запрет касается только действий, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра. Речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства и участия в принятии решений на заседаниях Кабинета министров.
"Кроме того, еще раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на какой-либо должности", - говорится в разъяснении суда.
Напомним, 5 февраля 2019 года Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности министра здравоохранения. Однако запрета осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра, не было.
Отметим, в поддержку Супрун высказался президент Украины Петр Порошенко.
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