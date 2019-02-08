8 февраля в Киеве возле железнодорожной станции Левобережная поезд сбил мужчину, а потом еще протянул его по рельсам, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

В частности, как видно на опубликованном ресурсом видео, мужчина выбежал на пути прямо перед поездом. После этого электричка протащила его несколько метров по рельсам.

Внимание! Видео содержит материалы, которые могут повредить психику.

На данный момент неизвестно, выжил ли пострадавший мужчина.

Ранее возле железнодорожной станции Киев-Волынский электропоезд сбил железнодорожного работника.