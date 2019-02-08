Енот по кличке Орео, который стал прототипом персонажа Ракеты в фильме Стражи галактики, умер. Об этом сообщили на странице Quinta Layla в Facebook.

Животное умерло 7 февраля после болезни, ему было девять лет. Орео принимал участия в создании прототипа Ракеты для Стражей галактики и Мстителей. Енот помогал создать трехмерную модель Ракеты, позволяя отслеживать свои движения и повадки.

Орео появлялся на европейской премьере Стражей галактики вместе с режиссером картины Джеймсом Ганном.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериала "Зачарованные".