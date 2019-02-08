В городе Кагарлык под Киевом мошенники обокрали 90-летнего пенсионера, "обменяв" его пенсию на сувенирные доллары. Более того, им удалось так запутать потерпевшего, что он пришел в полицию с заявлением о том, что ему отдали деньги.

Спустя двое суток полицейским удалось задержать мошенников, ими оказались жители Днепра и Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Как сообщили в полиции, мужчина обналичил пенсию в одном из банкоматов Кагарлыка, после чего пошел в магазин за продуктами, где его и заметили мошенники. Один из них вывел пенсионера на улицу, где и рассказал, что потерял деньги. Преступнику удалось выманить около 4 000 гривен - всю пенсию дедушки. Взамен злоумышленник оставил "валюту" - сувенирные доллары.

Полицейские незамедлительно начали поиск преступников. В результате оперативных действий правоохранителям удалось задержать подозреваемых спустя два дня на территории области. При этом злоумышленники не пытались скрыться, считая что их никто не ищет. Задержанными оказались двое жителей Днепра и житель Черкасской области. Пока что полицейским удалось доказать вину одного из подозреваемых. 58-летнего жителя Днепра, которого ранее уже судили за такое же преступление. Злоумышленника смог опознать и потерпевший. Теперь мошеннику грозит до пяти лет ограничения свободы или до трех лет лишения свободы по части 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что дочь депутата стала жертвой мошенников.