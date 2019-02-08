Дорогі ліки і недолуга медреформа. Олег Ляшко переконаний, Уляна Супрун не мала права проводити медичну реформу, бо на посаду була призначена незаконно, і офіційно не несе відповідальності за життя мільйонів українців.

У кулуарах парламенту політик перелічив претензії до виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я, яку Київський адмінсуд відсторонив від посади за позовом іншого радикала - Ігоря Мосійчука.

"Питання і ціна питання - мільйони українців, які сьогодні позбавлені можливості лікуватися. Дорогі ліки, недоступна медицина, закриття ФАПів у селах, закриття лікарень. Молоді мамочки, щоб доїхати кудись народжувати, повинні трястися по дорогах сотні кілометрів. "Швидка" сьогодні не виїжджає до людей. У дитини 39 температура, дзвонять на "швидку", а вони кажуть, що йдіть до свого сімейного лікаря. Що це за реформа, коли вже "швидка" не виїжджає на виклики? Вони вважають, що це не критично. А потім дивуємося, чому Україна посідає перші місця в світі по епідеміях туберкульозу, СНІДу, корі, гепатиту", - заявив Олег Ляшко, голова фракції "Радикальна партія".