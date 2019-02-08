Головний скандал тижня! Уляну Супрун відсторонили. Причому цікаво вибрали момент. Після свого дня народження 30 січня Супрун поїхала у відрядження до Сполучених Штатів. І вже там дізналася, що в Україні їй заборонили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Довелося терміново повертатися та боротися за посаду. Поки боротьба триває. Але чи є шанс на перемогу? Усі "за" і "проти" проаналізувала Інна Томіна.

Вона - стала одним із найсуперечливіших українських міністрів - хоч і з префіксом в.о. Про Уляну Супрун говорили і сперечалися завжди. Хтось - хвалив за реформи.

Хтось - дивувався невмінню спілкуватися з журналістами і відповідати на незручні питання: тікає від журналістів, які питають про сироватку від бутулізму.

І майже всі обговорювали її корисні поради, які вже мемами стали. І про намочену манту, і про протяги в маршрутках, і про чорну ікру.

Та стільки як нині, про Уляну Супрун не говорили, напевне, ніколи. Хтось готовий за неї на Майдан виходити, а хтось - бажає їй щасливої дороги назад в Америку.

Хоча ще два з половиною роки тому про Супрун Україна майже нічого не знала. Допоки американській волонтерці українського походження, яка з чоловіком приїхала підтримати Євромайдан, Президент вручив український паспорт, а прем'єр - міністерський портфель.

Хоча її так і не зробили повноцінним міністром. в.о Уляна Супрун очолила одне із найбільш проблемних та корумпованих відомств - якраз після грузинського реформатора Олександра Квіташвілі. Далі - були тривалі, гучні та дуже неоднозначні конфлікти міністерства Супрун із українськими провідними лікарями, директорами інститутів, та ректорами мед-ВИШів. Відкрите протистояння з парламентським профільним комітетом. І головне - запуск - медичної реформи.

"Была проголосована реформа, все начало очень быстро видоизменяться и 1,15 мы впервые в Украине увидели врачей, которые впервые стали получать 17 -24 -30 тысяч гривен, никого не обманывая, никого ничего не отбирая", - говорить Дмитро Шерембей, голова благодійної організації "100% життя".

Захисники Супрун та реформи через її відсторонення у розпачі.

"Це абсолютно відкидає нас. наше суспільство на багато років назад, в ту діру. в якій ми жили. Топтання по кожному українцю, який довіряє вже зараз медичній системі. який підписав декларацію з сімейним лікарем - таких 25 млн українців на даний момент", - говорить Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України".

Та інша частина - Уляну Супрун нещадно критикує. За - реформу, де немає бази - страхової медицини. Зате є безліч суперечливих моментів. І ці недоліки - ніяким "фейсбучним" розвінчуванням міфів не прикриєш! Як і провали в роботі команди.

"Писати пости у Facebook з корисними порадами, в той час коли в Україні епідемія кору. В той час, коли в Україні люди помирають від онкології - це е не нормально. Міністр охорони здоров'я має бути, і він має займатися розвитком медицини, забезпеченням фінансування медичної галузі. Те, що робить пані Ульяна - це не можна назвати роботою справжнього урядовця", - заявляє Юрій Андрєєв, голова ГО "Національний рух "За транспоантацію"".

Звинувачують Уляну Супрун і у високій смертності населення, і у масовому виїзді медиків за кордон, в скороченні лікарень та непродуманим запуском вторинної ланки медицини.

"Наступного року ми переходимо на фінансування через систему держзакупівель, фінансування вторинної медичної допомоги - тобто там де апендицит, там де інфаркт там де інсульт. У нас на сьогодні немає жодного тарифу. На первинку вони наскребли по сусєкам і первинка існує на 370 гривень. Якості там немає", - говорить Костянтин Надутий, координатор Української медичної експертної спільноти.

Хоч немає якості в обслуговуванні та є вакцини на складах, це вже парирують прихильники Супрун. І дістають свій головний козир захисту - міжнародні закупівлі тепер працюють без збоїв та корупції.

"Эта система кормила группы в нашей стране больше 25 лет, которые потребляли около 60 миллиардов прямого корумпрованого дохода. Когда пришла УС все краники закрылись. Впервые бюджет на лекартсва увеличелся не за счет денег, за счет экономии", - говорить Дмитро Шерембей, голова благодійної організації "100% життя".

От тільки надходять ці ліки невчасно. Це - вже контраргументи критиків. Препарати можуть доставляти і через 2 роки після оплати.

"До нас потрапляли медикаменти. У тому числі на дитячу онкологію обсягом на рік з терміном придатності пів-року. Діти не отримали ліків. Почали були лікування і припинили бо препарат лежить на полиці, а застосовувати його не можна", - говорить Костянтин Надутий, координатор Української медичної експертної спільноти.

У відкритій опозиції до очільниці МОЗу - і чимало народних обранців. Може саме тому її кандидатуру й не виносили на голосування в парламентській залі, аби позбавити префіксу в.о.

Зрештою - саме депутат - радикал Ігор Мосійчук і заварив теперішню судову кашу. Аби "врятувати українців від медреформи", подав позов проти Супрун - з вимогою заборонити їй виконувати обов'язки міністра. Зокрема, через подвійне громадянство. Окружний адміністративний суд - повноваження Супрун призупинив. Якраз коли вона була в Штатах, а не в Україні.

У профільному Міністерстві та уряді - це рішення назвали "неприйнятним".

"З першого дня їх роботи їх атакують, намагаючись повісити на них все те що не зроблено 20 років назад. І я вважаю, що це є абсолютно неприйнятно", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Згодом про свою підтримку Супрун заявили і президент, і спікер парламенту. Запевнили - повноваження поновлять. Уже 11 лютого суд розгляне апеляцію Кабміну. І можливо поставить крапку в історії з "легітимністю" Супрун.

Стежити за ситуацією обіцяють у посольствах і США, і деяких європейських країн. Там уже висловили занепокоєння. А українці тим часом ламають за Уляну словесні списи віртуально.

Одне з найбільш суперечливих питань щодо Супрун - чи можна взагалі бути в.о. міністра так довго? Нагадаю, що Супрун у цьому статусі з серпня 16 року. Цього тижня депутатка від "Батьківщина" Альона Шкрум з'ясувала, що єдиний нормативний акт в Україні, що регулює це питання, - ще радянський від 65 року.

Роз'яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС встановлює обмеження - не більше 2 місяців для тимчасового перебування на посаді. Отже, як максимум, в жовтні16 року питання про Супрун мало бути вирішене Верховною Радою. Але уряд так і не виніс подання до парламенту.

Чи внесе хоча б зараз, коли навіть суд взявся вирішувати долю Супрун? Та чи є потенціал для її підтримки у Верховній Раді? Ми спитали про це депутатів.

"Вона незаконно займає цю посаду. Вона всупереч закону та Конституції України має кілька громадянств. Вона всупереч закону про Кабінет міністрів була призначена на цю посаду. Вона не вийшла з іноземного громадянства. Питання і ціна питання - мільйони українців, які сьогодні позбавлені можливості лікуватися. Дорогі ліки, недоступна медицина, закриття ФАПів у селах, закриття лікарень. Молоді мамочки, щоб доїхати кудись народжувати, повинні трястися по дорогах сотні кілометрів. Швидка сьогодні не виїжджає до людей. Мені от розказують випадки. Дзвонять, у дитини 39 температура, дзвонять на швидку, а вони кажуть, що йдіть до свого сімейного лікаря. Що це за реформа, коли вже "швидка" не виїжджає на виклики?", - говорить Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".

"Как бы мы не относились у Ульяне Супрун, но суд не имеет право определять исполняющего обязанности министра. Сначала они решили восстановить Насирова. потом убрать Супрун. Завтра они могут решить восстановить Януквоича. Зачем вообще выборы проводить? Можно сразу пойти в киевский окружной админсуд, пусть он нам скажет, кто у нас будет президентом. Если же мы говорим в целом о министерстве здравоохранения, то знаете, нет черного и белого. То, что препараты закупались по три доллара за единицу, сегодня закупаются по 30 центов. в десять раз дешевле. Или есть препараты в два три раза дешевле. Это достижение", - заявив Олексій Гончаренко, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка".

"Хочу, чтобы все были очень бдительны с нашей властью. Это лживая, гнилая власть. Супрун, они поняли, что ненавидит вся страна. Придумана это спецкомбинация, никто ни от чего ее не отстранит, она осталась на месте. Она работала и продолжает работать. И нам ее хотят посадить на головы на долгое время. Вот вся разница из того, что будет. У нее задача уничтожать медицину, уничтожать украинский народ. Ее эту задачу усилили, и утвердили. Скажите пожалуйста, почему через две минуты, после того как ее суд отстранил, послы западных стран вступили в ее защиту? Ну заберите ее к себе. Пусть она вас лечит. Заберите ее. Поэтому, еще раз говорю, она осталась на месте, с этой проблемой мы пока не справились. Не верьте им, это задуманная спецкомбинация с целью установить ее министром нам на голову на всегда", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Пані Супрун, яка до України приїхала з Сполучених Штатів Америки, де дотримуються закону, повинна була б сама наполягати на тому, щоб для того, щоб виконувати належним чином свої обов'язки, як міністр, потрібно пройти легітимну процедуру призначення. Бо я собі слабо уявляю, як міністр в уряді Трампа був призначений у спосіб, який непередбачений конституцією Сполучених Штатів Америки. Ви це можете уявити? І начебто всі роблять вигляд, що це нормальна ситуація", - говорить Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".