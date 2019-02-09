Некоторые европейские страны выделят финансовую помощь Украине на восстановление Донбасса после боевых действий на общую сумму в 14 миллионов долларов. Об этом сообщили на портале Программы развития ООН.

В частности власти Дании, Швеции и Швейцарии заявили о старте проекта, согласно которому необходимо улучшить ситуацию в оккупированных районах Украины. Его рассчитывают воплотить до 2022 года. После данной помощи в регионе должна измениться социальная сплоченность.

"Из-за конфликта на востоке Украины, который длится уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, а немало других, живущих в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с разнообразными проблемам", - отметили в сообщении.

При этом вклад Дании будет чуть более 9 миллионов долларов, Швеции - 3 миллиона и Швейцарии - 2 миллиона долларов. Эти средства разрешат начать поиск решения для выхода из сложившейся ситуации на Донбассе.

По мнению представителей организации, кризис в Донецкой и Луганской областях можно решить только с помощью создания инфраструктуры, новых рабочих мест и преодолев бедность.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко утвердил границы оккупированных регионов Донбасса.