8 февраля в городе Городок Львовской области из маршрутки выпал пассажир. Мужчина с травмами и без сознания доставлен в реанимацию. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации 9 февраля.



"Вчера, в 20:30 на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси БАЗ А0752 Эталон с сообщением Львов - Старява не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - говорится в сообщении.



Пострадавший был госпитализирован каретой "скорой" в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.

К сожалению, такое происходит достаточно часто. Недавно ребенок выпал из машины вместе с автокреслом.