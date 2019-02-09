Поездка в маршрутке закончилась для мужчины реанимацией [ Редактировать ]
8 февраля в городе Городок Львовской области из маршрутки выпал пассажир. Мужчина с травмами и без сознания доставлен в реанимацию. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации 9 февраля.
"Вчера, в 20:30 на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси БАЗ А0752 Эталон с сообщением Львов - Старява не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован каретой "скорой" в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.
К сожалению, такое происходит достаточно часто. Недавно ребенок выпал из машины вместе с автокреслом.
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