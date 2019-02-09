Россия отправит первую пилотируемую экспедицию на Луну в 2031 году. После этого такие полеты планируется сделать ежегодными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ головного научного института Роскосмоса.

В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль - тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов, а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности". Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало, а на 2035-й - продолжение строительства лунной базы. Каждая экспедиция получила кодовое название - от М1 до М5. Их предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты - одна выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая - взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах - соответственно, с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.

Также Роскосмос окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса Енисей, которую планируется использовать для полетов к Луне. Это вариант с шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Эскизное проектирование ракеты должно завершиться к ноябрю этого года, а первый пуск запланирован на 2028-й. Предполагается, что ракета Енисей отправит к Луне макет нового пилотируемого корабля Федерация, он облетит ее и вернется на Землю.

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