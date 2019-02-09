Удачный бисквит - основа удачного десерта, ведь бисквит - главная составляющая многих изысканных и простых тортов и прочей выпечки. Умея выпекать воздушный бисквит, можно порадовать близких и быстрым десертом, где бисквит можно перемазать кремом, украсить фруктами, приготовить более сложный десерт, пишет "Сегодня".

Секреты приготовления бисквита

1. Форму заполняют тестом на 3/4 высоты, так как при выпекании оно увеличивается в объеме. В течение первых 20-30 минут бисквит нельзя трогать, так как он может осесть и плохо пропечься.

2. Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то бисквит готов.

3. Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее 8 часов.

4. Чтобы бисквит получился более пышным и рассыпчатым, часть муки можно заменить крахмалом. Качество бисквита зависит от свежести яиц, продолжительности взбивания и правильного температурного режима.

5. В бисквитное тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их предварительно смешивают с мукой.

6. Если к бисквитному тесту добавляют воду или размягченное масло, их смешивают с желтками. Выпекают тесто сразу после замешивания.

7. Форму или противень нужно смазать холодным маслом, обсыпать мукой или сухарями.

8. Смазывать боковые стенки формы не следует, иначе при выпечке тесто будет подниматься только по центру формы.

Ранее мы писали, как приготовить слоеное тесто.