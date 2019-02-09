Феміда на лікарняному: в України катастрофічно не вистачає суддів [ Редактировать ]
"Лікарняний" для правосуддя. В Україні дефіцит суддів. Служителів Феміди катастрофічно не вистачає майже в усіх судах. Подекуди - їх зовсім немає, подекуди - один розглядає справи за п'ятьох. Чому склалася така ситуація? Розкажуть наші кореспонденти.
Порожня зала судових засідань. У коридорах - ані позивачів, ані обвинувачених. У Любомльському районному суді цього тижня справи не розглядають. Вершити правосуддя - нікому.
"Найближчі дні призначені і кримінальні, і цивільні, і адміністративні. Розгляд не відбудеться, тому що суддя знаходиться на лікарняному", - говорить Наталія Купира, в.о. керівника апарату Любомльського районного суду.
До квітня 2018 в цьому залі слухали справи три судді. Та у двох - закінчилися повноваження. Ще дві посади - вакантні вже понад два роки.
"Діючий суддя виконує повноваження за п'ятьох суддів, тому навантаження надзвичайно таке велике. В минулому році надійшло до нас на розгляд суду різної категорії справ - це 2800 і розглянуто було більше до 2,5 справ", - говорить Наталія Купира, в.о. керівника апарату Любомльського районного суду.
Усі справи, які цими днями надходять до суду, реєструють. Вони накопичуються у канцелярії. Розгляди - відтерміновуються.
"264 справи на сьогоднішній на даний час з першого січня",
Працівники суду бідкаються - справ багато. Роботи додає митниця. Любомльський район межує з Польщею. До суду їдуть чи не з усієї України.
"Щоб організувати роботу, організувати людей, щоб вони не їхали наприклад з Харкова, з Черкас, з Сум, тому що це велика відстань. Щоб не створювати певних конфліктних ситуацій, тому що людина приїде. А справи немає, то ми в принципі оранізовуєм, передзвонюєм людям", - говорить Тетяна Сус, помічник судді.
Нині уже відтермінували розгляд кількох десятків справ. Тимчасова зупинка правосуддя обмежує і роботу місцевих юристів. Людям вони пояснюють, що на аліменти чи спадок - доведеться зачекати.
"Є проблеми, що справи затягуються, але справи всі розглядаються в строки, встановлені нашим законодавством. Зараз найбільше звертаються, це є земельні питання і спадкові", - говорить Андрій Литвинюк, начальник відділу Любомльського відділу бюро правової допомоги.
Через завантаженість - справи у цьому суді вже розписані на два місяці наперед. Аби вирішити проблему кадрового голоду, працівники суду неодноразово зверталися до Вищої ради правосуддя, але відповіді не отримали. Подібна ситуація ще у трьох районах Волинської області. Загалом в Україні вакантні майже дві тисячі суддівських посад.
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