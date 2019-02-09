В Киеве водитель Uber устроил крупное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на пересечении улиц Вячеслава Черновола и Златоустовской произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Mitsubishi ASX и Renault Logan службы такси Uber.
Об этом сообщает "Информатор".
Renault ехал по улице Черновола в сторону станции метро "Лукьяновка", а в этот момент на перекресток с улицы Златоустовской выезжал Mitsubishi. На пересечении улиц произошло столкновение, от которого автомобили разбросало по проезжей части.
В момент аварии в Uber был пассажир, он не пострадал, а в Mitsubishi ехали две девушки. Их госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, таксист ехал на высокой скорости и проигнорировал запрещающий сигнал светофора.
По информации правоохранителей, водитель находился в уставшем состоянии и возможно отвлекся или заснул.
На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.
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