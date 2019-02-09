В Киеве на пересечении улиц Вячеслава Черновола и Златоустовской произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Mitsubishi ASX и Renault Logan службы такси Uber.

Об этом сообщает "Информатор".

Renault ехал по улице Черновола в сторону станции метро "Лукьяновка", а в этот момент на перекресток с улицы Златоустовской выезжал Mitsubishi. На пересечении улиц произошло столкновение, от которого автомобили разбросало по проезжей части.

В момент аварии в Uber был пассажир, он не пострадал, а в Mitsubishi ехали две девушки. Их госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, таксист ехал на высокой скорости и проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

По информации правоохранителей, водитель находился в уставшем состоянии и возможно отвлекся или заснул.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Также в центре Киева авто влетело в ресторан.