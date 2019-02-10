В ночь на 10 февраля под Киевом в селе Скибин Броварского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Trafic сбил молодого парня. От полученных травм он скончался на месте. Авария случилась около 04:20, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, микроавтобус ехал со стороны Чернигова в направлении Броваров. В этот момент в населенном пункте Скибин парень переходил проезжую часть по неосвещаемому пешеходному переходу.

По неизвестным причинам, водитель Renault сбил пешехода. После этого мужчина скрылся на своем автомобиле. Его начали преследовать очевидцы происшествия и позвонили в полицию. Спустя некоторое время машину удалось остановить и задержать, за рулем сидел водитель 1986 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего установлена, им оказался 22-летний местный житель. По какой причине водитель уехал, а также при каких обстоятельствах произошел наезд - установит следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

К сожалению, такое происходит часто. Недавно мужчину насмерть сбил водитель, который ехал на красный.