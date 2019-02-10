Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли имя сына [ Редактировать ]
На днях певец Влад Топалов вместе со своей женой ведущей Региной Тодоренко отметили два месяца со дня рождения их сына, сообщает "Униан".
Топалов не стал делать тайну из имени ребенка и сообщил, что назвал мальчика Михаилом. Он признался, что в первое время после рождения ребенка он был на эмоциях, а потом просто растерялся и не знал, как вести себя с ребенком. Сейчас Влад уверяет, что привык и справляется со всеми бытовыми обязанностями.
Ранее мы писали, что муж Регины Тодоренко поделился трогательным снимком с новорожденным сыном.
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