На днях певец Влад Топалов вместе со своей женой ведущей Региной Тодоренко отметили два месяца со дня рождения их сына, сообщает "Униан".

Топалов не стал делать тайну из имени ребенка и сообщил, что назвал мальчика Михаилом. Он признался, что в первое время после рождения ребенка он был на эмоциях, а потом просто растерялся и не знал, как вести себя с ребенком. Сейчас Влад уверяет, что привык и справляется со всеми бытовыми обязанностями.

Ранее мы писали, что муж Регины Тодоренко поделился трогательным снимком с новорожденным сыном.

