11 февраля вспоминают о святом Лаврентии Римском, архидьяконе христианской общины. Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных.

С тех пор, в этот день к нему в молитвах обращались те, кто хотел попросить у святого Лаврентия исцеления от глазных болезней или даже от слепоты.

Погода в феврале - переменчива, и об этом в Лаврентьев день народ говорил: "И теплом приласкает, и морозом отдубасит", "Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет".

Чтобы узнать, какова будет погода в следующем месяце, смотрели на луну. Если Лаврентий приходил с новолунием - дневная погода предсказывала погоду второй половины месяца, а если на растущую луну - то первой его половине.

Были и другие погодные приметы. Дым из печной трубы коромыслом предсказывал, что скоро придет тепло, шумящие деревья в лесу - сильный ветер, а если дрова никак не желали разгораться в печи - быть оттепели.

Верили в то, что ведьмы на Лаврентия заламывают сухую траву, укрытую снегами, и это непременно обратится подвидом порчи, то есть причинит хозяину этого поля зло. И, чтобы защититься, по углам поля втыкали чертополох, который, как известно, всякую нечистую силу отпугивает.

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