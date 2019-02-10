Перекрити в'їзд до свого селища погрожують жителі Квасилова, що неподалік Рівного. Відрізок дороги, що пролягає через селище, перетворився на суцільні ями. А достукатися до чиновників місцеві жителі не можуть. Хто має ремонтувати шлях - спробували розібратися і наші кореспонденти.

На вулиці Рівненській суцільні вибоїни. Водії б'ють машини, рвуть колеса. Маршрутки через Квасилів ледве повзуть.

"І тут і там дальше на Молодіжній вулиці ями по коліна. Ходова, машина взагалі страждає", - говорить Сергій Клікоцький, водій, житель селища Квасилів.

Місцеві жителі називають цей шлях "американськими гірками". Оминути вирви подекуди неможливо. Водії вискакують на тротуари - пішоходи бояться за власне життя.

"Ішла донька з садочка забирала внучку. І дзвонить, вона ще вагітна, в неї істерика: "Мамо, нас чуть не збив джип". 5 секунд - вона візочка відсмикнула і каже - він просто пролетів, аби вона вийшла було би все", - говорить Ольга Бондарчук, жителька селища Квасилів.

Коли ж багатотонні фури потрапляють в яму - у мешканців пришляхових будинків дрижать шибки. У пішоходів з-під коліс машин летить каміння.

"Ми кожен день переживаєм, вся ця вулиця переживає землетрус. Ми вже терпіли це на протязі 15 років натерпілись, скільки можна? Ці ями уже дістали всіх. Але вже останній випадок, коли приїхали і засипали булижниками ці ями і ці булижники почали літати в різні сторони, почали вибивати шибки, почали летіти в спину дітям, людям", - говорить Тетяна Процишина, жителька селища Квасилів.

Такі ями водії долають уже десятки років. Місцеві жителі бідкаються - цей шлях не бачив капітального ремонту від часу проголошення незалежності. І нікому діла не має до вщент розбитої дороги.

"Враховуючи те, що це є дорога Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно Т-1801, ми не маєм права її ремонтувати. Селищна рада відповідає тільки за дороги комунальної власності, а це дорога є державного значення", - говорить Степан Горбатюк, селищний голова Квасилова.

Ремонтувати цю дорогу повинен облавтодор. Шляховики виправдовуються - цьогоріч держава виділила гроші тільки на міжнародні траси, та й то не всі. А такі шляхи обділила. Тому єдине, що можуть - знову полатати ями.

"Зараз, щоб забезпечити тимчасовий там проїзд, ця ділянка руйнування засипана щебеневою сумішшю. Ми так і перетримуєм до настання, коли потепліє, коли можна буде взяти асфальт і перекрити укладчиком повністю положити карту там", - говорить Олександр Гончарук, головний інженер ДП "Рівненський облавтодор".

Люди звинувачують шляховиків у бездіяльності. Ті - начебто інколи щось тут ремонтують. Бралися латати навіть у сніг. Та за місяць від їхньої роботи не залишилось і сліду. Людям же терпець увірвався.

"Ми готові на крайні міри піти, поки нам не зробиться капітальний ремонт дороги. Ямковий робиться вже 20 років. При чому завжди асфальт кладеться в дощ, в воду прямо в ці ями. Ми можемо трасу перекрити", - погрожує Мирослава Нікітюк, депутат селищної ради.

Жителі Квасилова готові до радикальних дій. Кажуть: якщо дорогу не почнуть ремонтувати - їздити тут нікому не дадуть.