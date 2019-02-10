Не допустити дерибану санаторію "Лермонтовський", - закликає Сергій Каплін. Нардеп приїхав до Одеси, щоб розібратися в ситуації довкола захоплення закладу.

Нагадаю, 25 січня силовики зайняли санаторій. Лікарів і персонал вигнали, установу знеструмили. У Федерації профспілок стверджують, що ці дії - незаконні.

Каплін провів перемовини з міністром оборони. Обговорив можливість створення наглядової ради. До неї увійдуть громадські активісти, волонтери, депутати місцевих і обласної ради. Допоки триватиме судова тяганина, вони контролюватимуть роботу закладу.

"Санаторій "Лермонтовський" знаходиться в надзвичайно плачевному стані. Причина дуже проста - юридично не можуть вирішити питання між собою тепер вже Міністерство оборони - раніше це було Міністерство юстиції і, безпосередньо, Федерація профспілок України і керівництво, поставлене ФПУ. Справа до цього часу знаходиться в судах. І я не припускаю навіть думки, щоби за рік-два-три судових процесів, а ми матимемо саме ці терміни, тут все розвалилося, заросла. І, головне, не дай бог, розікралося", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. Голови комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.