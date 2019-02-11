В Индии умерла самая старая слониха в мире [ Редактировать ]
Старейшая слониха в мире Дакшаяни умерла в Индии на 89-м году жизни. Об этом пишет издание "Вокруг света".
Местные власти не смогли включить слониху в Книгу рекордов Гиннеса, но она стала официальным обладателем звания "бабушка слонов".
Она содержалась в неволе в индийском штате Керала и на протяжении несколько десятилетий принимала участие в ритуалах и храмовых процессиях. Но несколько лет назад она «вышла на пенсию», перестав участвовать в публичных мероприятиях.
В последние годы Дакшаяни стало сложнее передвигаться. Ко всему прочему, в ее рацион ввели ананасы и морковь, чтобы наладить обмен веществ.
Во вторник, 6 февраля, слониха перестала принимать пищу и вскоре скончалась.
Ранее мы писали о том, что умер енот Ракета из фильма "Стражи Галактики".
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