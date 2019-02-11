У Ніцці знущатимуться зі світових лідерів та знаменитих акторів - там готуються до традиційного карнавалу. Уже менш ніж за тиждень на вулиці французького міста вивезуть десятки яскравих та незвичайних скульптур.

Кого відтворили митці цього разу - далі в сюжеті.

Дональд Трамп, Ангела Меркель і навіть Кім Чен Ин - усіх можна буде побачити вже цими вихідними в Ніцці. Щоправда, з гігантськими головами і в костюмах страшних клоунів. Такі фігури світових лідерів виготовили місцеві скульптори - до дня одного з найдавніших у світі карнавалів, що відбудеться менш ніж за тиждень.

"Нам здається, що ми саме так їх і сприймаємо, ніби вони хочуть усіх залякати. Тому ми зобразили їх як клоунів. Це дуже відповідає темі карнавалу - зокрема, кольори, костюми та фігури", - говорить Седрік Піґнатаро, художник.

Карнавал у Ніцці проводять ще із 1873 року. А походить він від середньовічних забав, під час яких пригноблені селяни знущалися із можновладців, виготовляючи смішні карикатури на них. Під час святкувань люди ховалися за масками - бо ж за такі розваги можна було позбутися голови. Тепер, у часи демократії - на карнавал приїздять люди з усього світу, але маски одягають одиниці.

"Щороку ми приїжджаємо сюди з дружиною та дідусем - усією сім'єю. Насолоджуємося цим дійством і весело проводимо час", - говорить турист.

Та познущатися зі світових лідерів - не єдина традиція карнавалу. Цьогоріч організатори вибрали тему - кіно. Тому разом з карикатурними скульптурами лідерів виготовили і фігури діячів та героїв кінематографа. Тут буде і Чарлі Чаплін із пап'є-маше, і сцена з продюсером Гарві Вайнштейном, який останні кілька років перебуває в центрі сексуальних скандалів.

"Політика - це і є ніби кінотеатр. Тому дуже доречно поєднати ці два поняття", - говорить Фаб'єн Нювіль, жителька Ніцци.

Усі фігури вирізають запрограмовані машини-роботи. Та розфарбовують їх художники власноруч. І вже в суботу вони їхатимуть вулицями Ніцци на платформах - за фігурою короля карнавалу. Її, за традицією, спалять в останній день святкувань.

"Ось це - пульт, за допомогою якого можна керувати роботом. Тут я запускаю програму. Зараз ми виготовляємо руки для героїв, які їхатимуть біля короля", - показує Жерар Артюфель, скульптор.

Більшість подій карнавалу буде безплатною. Цьогоріч дійство триватиме понад два тижні - аж до 4 березня.