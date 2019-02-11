Бойовики заважають місії ОБСЄ вести моніторинг на Донбасі [ Редактировать ]
Бойовики продовжують заважати місії ОБСЄ проводити моніторинг на Донбасі. Цими вихідними вони не пропустили спостерігачів на окуповану територію. Було й кілька випадків погроз та ультиматумів: місія, мовляв, проїде лише якщо їх супроводжуватиме екіпаж бойовиків, - йдеться у звіті ОБСЄ.
Українська сторона Спільного центру координації вогню наголошує - так окупанти намагаються приховати від спостерігачів незаконні дії.
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