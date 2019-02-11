Бойовики продовжують заважати місії ОБСЄ проводити моніторинг на Донбасі. Цими вихідними вони не пропустили спостерігачів на окуповану територію. Було й кілька випадків погроз та ультиматумів: місія, мовляв, проїде лише якщо їх супроводжуватиме екіпаж бойовиків, - йдеться у звіті ОБСЄ.

Українська сторона Спільного центру координації вогню наголошує - так окупанти намагаються приховати від спостерігачів незаконні дії.