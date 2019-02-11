SpaceX Илона Маска побила новый рекорд [ Редактировать ]
Разрабатываемый американской компанией SpaceX двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания, заявил глава компании Илон Маск в Twitter.
"Сегодня Raptor достиг 268,9 бара (показатель давления в камере сгорания), побив предыдущий рекорд, установленный потрясающим российским РД-180", - написал он в микроблоге, отметив отличную работу своей команды.
Согласно данным НПО Энергомаш (Россия), давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.
Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2019 г.
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