Разрабатываемый американской компанией SpaceX двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания, заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

"Сегодня Raptor достиг 268,9 бара (показатель давления в камере сгорания), побив предыдущий рекорд, установленный потрясающим российским РД-180", - написал он в микроблоге, отметив отличную работу своей команды.

Согласно данным НПО Энергомаш (Россия), давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.

