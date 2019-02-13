Нові обмеження можуть запровадити вже протягом наступних двох місяців

Захід готує нові санкції проти Росії через її агресію в Азовському морі. Сполучені Штати та ЄС майже завершили процес узгодження нового санкційного пакета, пише видання Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми даними, нові обмеження можуть запровадити вже протягом наступних двох місяців. Вони стосуватимуться компаній та фізичних осіб, причетних до нападу на українські кораблі та захопленню екіпажів.

Про "Азовський пакет", зокрема, говоритимуть міністри закордоних справ країн-членів ЄС під час зустрічі в Брюселі 18 лютого.