В России взошло три солнца (видео) [ Редактировать ]
В сети выложили видео яркого природного явления, которое сняли в Ямало-Ненецком округе России. Утром 12 февраля там взошло сразу три солнца.
"Доброе утро всем тем, у кого утро. Смотрите, какое оно было сегодня в Ямало-Ненецком округе", — говорится в комментарии к видео, которое выложили на YouTube.
Российские массмедиа, ссылаясь на информацию от гидрометеорологов, пишут, что это явление не особо редкое. Оно возникает в определенных условиях и зависит от влаги, кристаллов, мелкого снега и других мелких частиц в атмосфере.
Ранее сообщалось, что в Гренландии обнаружили гигантский кратер.
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