В сети выложили видео яркого природного явления, которое сняли в Ямало-Ненецком округе России. Утром 12 февраля там взошло сразу три солнца.

"Доброе утро всем тем, у кого утро. Смотрите, какое оно было сегодня в Ямало-Ненецком округе", — говорится в комментарии к видео, которое выложили на YouTube.

Российские массмедиа, ссылаясь на информацию от гидрометеорологов, пишут, что это явление не особо редкое. Оно возникает в определенных условиях и зависит от влаги, кристаллов, мелкого снега и других мелких частиц в атмосфере.

Ранее сообщалось, что в Гренландии обнаружили гигантский кратер.