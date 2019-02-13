Порушення прав людини: міжнародні правозахисники звинувачують владу України [ Редактировать ]
Міжнародні правозахисники звинувачують офіційний Київ у бездіяльності щодо захисту прав людини. Нерозслідувані справи про напади, відсутність превентивної роботи - в країні створюється атмосфера безкарності - йдеться в доповіді міжнародної організації Amnesty International.
Також у минулому році зросла кількість випадків насильства. Передусім проти журналістів, правозахисників, представників ЛГБТ та етнічних меншин.
Крім того, за словами експертів з Amnesty International, під час запровадження воєнного стану влада обмежувала громадські зібрання, свободу преси та пересування для нерезидентів-російських громадян.
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