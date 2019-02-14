Уряд повернув Уляну Супрун на роботу [ Редактировать ]
Кабмін повернув Уляну Супрун на роботу. Уряд дозволив виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я і далі ухвалювати рішення, крім тих, які вимагають виняткових повноважень.
Ця постанова дозволяє затвердити розподіл вакцин і препаратів у регіони, направити на закордонне лікування українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні ОХМАТДИТ, а також закуповувати обладнання.
Раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо судді Сергія Каракашьяна, який 5 лютого ухвалив рішення про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.
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