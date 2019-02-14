ДТП у Північній Македонії: з траси "злетів" рейсовий автобус [ Редактировать ]
У Північній Македонії автобус потрапив у ДТП. Щонайменше 14 людей загинули, ще 30 - поранені, потерпілих шпиталізували.
Автобус злетів з траси й перекинувся між містами Скоп'є і Тетово. Всередині було півсотні пасажирів. Причини аварії з'ясовують. На місці працюють екстрені служби та поліція.
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