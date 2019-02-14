У Північній Македонії автобус потрапив у ДТП. Щонайменше 14 людей загинули, ще 30 - поранені, потерпілих шпиталізували.

Автобус злетів з траси й перекинувся між містами Скоп'є і Тетово. Всередині було півсотні пасажирів. Причини аварії з'ясовують. На місці працюють екстрені служби та поліція.