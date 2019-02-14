Житель Днепра устроил самосуд над грабителями (фото) [ Редактировать ]
В Днепре произошла стрельба, в результате которой пострадали двое иностранцев. Инцидент произошел на улице Дачной в среду вечером, 13 февраля, сообщает "Информатор".
Предварительно, пострадавшие ограбили дом на ул. Эстафетной, по словам патрульных. Вынесли телевизор и шубу. Хозяйка дома позвонила своему сыну, и тот приехал с товарищами. В итоге местные жители решили устроить самосуд над грабителями.
Мужчины заметили неподалеку Skoda, в которой были трое подозрительных людей. Проследили за автомобилем возможных воров до ул. Дачной. После этого между компаниями возник конфликт. Во время ссоры в иностранцев выстрелили из травматического оружия: один из них получил ранения обеих ног, а другой - почки.
Местные жители услышали выстрелы и вызвали полицию. Пострадавших с места забрала скорая помощь в городскую больницу №6. Стрелка задержали. Он объяснил, что применил оружие для того, чтобы остановить автомобиль воров, при себе у него также было разрешение. На месте работали следственно-оперативная группа и кинологи, которые установят все детали события.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве расстреляли супругов у здания суда.
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