Трьох кримських татар затримали на окупованому півострові. Як повідомили в громадській організації "Кримська солідарність", російські силовики провели обшуки в селищі Октябрське Красногвардійського району. Після трусу Решата Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва відвезли до управління ФСБ у Сімферополі.

За словами активістів, затриманим інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в РФ оголосили "терористичною".