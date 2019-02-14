В окупованому Криму затримали трьох кримських татар [ Редактировать ]
Трьох кримських татар затримали на окупованому півострові. Як повідомили в громадській організації "Кримська солідарність", російські силовики провели обшуки в селищі Октябрське Красногвардійського району. Після трусу Решата Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва відвезли до управління ФСБ у Сімферополі.
За словами активістів, затриманим інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в РФ оголосили "терористичною".
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