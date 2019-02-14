Госэкослужба не нашла нарушений на судне, которое больше недели сама же незаконно удерживала в ''Черноморске'' [ Редактировать ]
Государственная экологическая инспекция не нашла нарушений, на нею же незаконно задержанном в порту "Черноморск" торговом судне. Теперь кораблю разрешено покинуть морской порт.
Как стало известно OBOZREVATEL, сотрудники Госэкослужбы поднялись на борт корабля, взяли все необходимые пробы и не обнаружили никаких нарушений. В связи с чем запрет на выход судна из порта был снят.
Как ранее сообщалось, в "Черноморске" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Несмотря на то, что сотрудники службы не имеют законных оснований задерживать судна, кораблю запретили покидать порт.
По мнению экспертов, в этой ситуации Госэкоинспекция пользуется отсутствием подзаконных актов к принятому в октябре 2018 года законе об "едином окне". Он в частности предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами. Но там не прописан порядок взымания проб, а также проверки суден. Поэтому инспектора Госэкослужбы делают это на свое усмотрение.
Как сообщал ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, чтобы прекратить этот произвол нужно выводить ситуацию в законное поле, принять необходимые подзаконные акты и не давать чиновникам от экоинспеции заниматься самоуправством.
"Это единственный законный способ системно побороть самоуправство чиновников экоинспекции. Они превратили это в пиратскую схему заработка денег, которая бьет как по имиджу, так и по бюджетам страны и частных компаний", - считает Александр Каленков.
Его позицию поддержала и глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина. По ее мнению, для того, чтобы не ухудшить экономическую привлекательность украинских портов, важно принять наработки рабочей группы, которая разработала механизмы и порядок работы для Госэкослужбы. В нее входят все заинтерисованные органы и государственные ведомства.
по теме
Ляшко вимагає не підписувати контракт з Коболєвим, поки той не поверне премію до бюджету
Олег Ляшко готує законопроект, щоб змусити очільника "Нафтогазу" повернути до бюджету 45 мільйонів євро
Украинцы отказываются работать по 40 часов в неделю
Украинцы считают, что половина рабочего времени используется неэффективно
В Германии поддержали строительство "Северного потока-2"
По словам председателя Христианско-демократического Союза, основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад
Британський міністр з питань Brexit зганьбився у Брюсселі
Жан, але не Клод. Британський міністр з питань Brexit розпочав свої перші переговори в Європі - з конфузу. З'ясувалося, що він не знає, як звати президента Єврокомісії. Чиновник перейменував Жана-Клода Юнкера перед телекамерами. Що було далі?
Радбез ООН засудив політичне переслідування Віктора Медведчука
Під тиском влади опиняються і ті, хто відстоює виконання Мінських домовленостей. Про це говорили на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку
Юлія Тимошенко в Івано-Франківську пообіцяла змінити кредитну політику Нацбанку
Кредитування без першого внеску під 3% річних - це реальність. Принаймні так вважає лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Змінити іпотечну систему - одне з її завдань, заявила політик в Івано-Франківську