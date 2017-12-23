Ирина Евсюкова

Новый год-2018: самые удивительные традиции мира

Как у каждой семьи есть собственные новогодние традиции, так есть и особенные привычки в каждой стране. Для нас Новый год - это оливье, мандарины и шампанское, а для Японии, например - грабли в подарок.