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спецтемы
Данный вопрос будут решать путем расширения сети Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Биометрические паспорта в Украине: когда исчезнет проблема с печатью

23 декабря 2017 21:26

Данный вопрос будут решать путем расширения сети Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис".

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Какая зарплата остановит бегство украинцев за границу: названа сумма
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США предоставят Украине оборонительное оружие - СМИ

США предоставят Украине оборонительное оружие - СМИ

МИР В КАДРЕ

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Аналитика

Новый закон о дипломатической службе: что изменится для чиновников

Оксана Лой

Новый закон о дипломатической службе: что изменится для чиновников

22 декабря 2017 10:00
Итоги-2017: самые громкие реформы Украины
19 декабря 2017 11:48

Итоги-2017: самые громкие реформы Украины

"Это не полиция, а артисты театра и кино": адвокат рассказал о всех "прелестях" своей профессии
19 декабря 2017 11:30

"Это не полиция, а артисты театра и кино": адвокат рассказал о всех "прелестях" своей профессии
Индекс "Оливье": во сколько обойдется салат в Новый год-2018 (инфографика)
19 декабря 2017 11:24

Индекс "Оливье": во сколько обойдется салат в Новый год-2018 (инфографика)
Езжу при первой возможности и расстраиваюсь, когда ребенок боится подойти: волонтер рассказала о жизни сирот
19 декабря 2017 10:30

Езжу при первой возможности и расстраиваюсь, когда ребенок боится подойти: волонтер рассказала о жизни сирот

Блоги

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Наталия Клюева

Журналист

Бородавки: лечение народными средствами

Многие из нас сталкивались с такой неприятной кожной проблемой, как бородавки. Наверняка, каждый задавался вопросом, как же избавиться от них побыстрее и, желательно, без обращений к врачу, используя народные методы
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Мария Майорова

Журналист

Присядем на дорожку: что категорически нельзя делать согласно приметам

Собираясь в дальнюю дорогу, многие из нас присаживаются на пуфик или чемодан перед тем, как покинуть свое жилище.
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Евгений Опанасенко

Журналист, техноманьяк, обозреватель гаджетов и просто хороший человек

ТОП-15 лучших инновационных устройств 2017 года (фото)

В 2017 была масса уникальных устройств, от вида которых глаза разбегались: почти все было инновационным и привлекательным для приобретения. Tom's Guide уже составили рейтинг самых инновационных устройств уходящего года - читаем и удивляемся.
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Ирина Евсюкова

Журналист

Новый год-2018: самые удивительные традиции мира

Как у каждой семьи есть собственные новогодние традиции, так есть и особенные привычки в каждой стране. Для нас Новый год - это оливье, мандарины и шампанское, а для Японии, например - грабли в подарок.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Дни украинского кино: "Киборги" завоевали главный приз на международном фестивале

Дни украинского кино: "Киборги" завоевали главный приз на международном фестивале
В Германии умер участник группы "Песняры"

В Германии умер участник группы "Песняры"
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Итоги 2017 года: звезды, которые распрощались с холостяцкой жизнью (фото)

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Итоги-2017: лучшие игры года (видео)

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