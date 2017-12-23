ВАЖНЫЕ
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Меркель приветствует создание в Украине Антикоррупционного судаVideo 23 декабря 2017 20:29
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует шаг Петра Порошенко по созданию независимого Антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.
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Прогноз погоды на 24 декабря: в Украине существенно потеплеет23 декабря 2017 20:00
Погода 24 декабря в Украине будет с мокрым снегом, который будет переходить в дождь.
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Агрессия россиян на Донбассе: Макрон и Меркель сделали заявление23 декабря 2017 18:24
Макрон и Меркель призывают к устойчивому и всестороннему прекращению огня в будущем.
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Выходные в Киеве: куда пойти 23-24 декабря (афиша)23 декабря 2017 17:30
Podrobnosti.ua собрали для вас самые интересные события, которые пройдут с 21 по 24 декабря я в Киеве.
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Субсидии в Украине: министр социальной политики сделал заявление23 декабря 2017 16:26
Рева развеял еще один миф относительно субсидий.