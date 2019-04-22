Світовий рекорд: незрячий японець перетнув Тихий океан [ Редактировать ]
Незрячий японець встановив світовий рекорд. 52-річний Мітсухіро Івамото на вітрильнику перетнув Тихий океан. У подорож на 14 тисяч кілометрів він вирушив ще у лютому з Каліфорнії і ось пришвартувався у Фукусімі.
У мандрівці відчайдуха супроводжував штурман, який підказував йому напрямок вітру. Тихий океан підкорився японцеві з другої спроби. Шість років тому під час першої подорожі його човен налетів на кита і затонув.
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