Незрячий японець встановив світовий рекорд. 52-річний Мітсухіро Івамото на вітрильнику перетнув Тихий океан. У подорож на 14 тисяч кілометрів він вирушив ще у лютому з Каліфорнії і ось пришвартувався у Фукусімі.

У мандрівці відчайдуха супроводжував штурман, який підказував йому напрямок вітру. Тихий океан підкорився японцеві з другої спроби. Шість років тому під час першої подорожі його човен налетів на кита і затонув.