Ломаченко отказался от денег за подготовку Усика [ Редактировать ]
Тренер Александра Усика Анатолий Ломаченко отказался от гонорара после того, как подготовил украинского боксера к финалу Всемирной суперсерии бокса, передает "Сегодня".
Перед боем Усика против Мурата Гассиева Ломаченко-старший руководил тренировочным лагерем украинского боксера. Поединок в Москве, который состоялся в прошлом году, в итоге стал для Усика одним из лучших в профессиональной карьере - он уверенно победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира.
Анатолий Ломаченко отказался от гонорара, заявив, что тренировал Усика "не ради денег, а ради бокса". Отмечается, что в профессиональном боксе тренер, как правило, получает 10 процентов от общего гонорара боксера или фиксированную сумму. Так, по данным немецких СМИ, Владимир Кличко за подготовку к каждому бою платил своему бывшему тренеру Эмануэлю Стюарду по 200 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Ломаченко удержал звание лучшего боксера мира.
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