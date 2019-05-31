На Донбасі поранили українського військовослужбовця [ Редактировать ]
Один український воїн був поранений унаслідок ворожого обстрілу на Сході України.
Загалом впродовж минулої доби російські найманці 1 раз відкривали вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими угодами озброєння. Били із мінометів 82 калібру поблизу села Кримське. Підрозділи Об'єднаних сил відповіли на провокацію.
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