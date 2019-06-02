Какие женщины самые любимые по Зодиаку [ Редактировать ]
Решили проверить, кого небесные светила назначили на роль эталонной женщины. О женщинах, которые самые любимые, пишет издание "Клубер".
5 место - Рак
Раки очень хотят быть эталонными женщинами, но стесняются. Или боятся. Или думают, что у них не получится. Поэтому они выбирают себе какой-нибудь женский архетип - Женщина-Мать, например, - и доводят его до совершенства, недоступного всем остальным знакам. Спасибо им за это большое. У тех, кто не Женщина-Мать, например, теперь есть шанс не удавиться в темном уголке от зависти.
4 место - Рыбы
Чуть-чуть не дошли до места в тройке лидеров Рыбы - почти эталонные женщины. Коварные пожирательницы мужских сердец, которые не хотят ничего решать, а хотят платьице и на ручки. На самом деле, конечно, Рыбки хотят, чтобы все оставили их в покое и не вторгались со своей грубой реальностью в их идеальный внутренний женский мир.
3 место - Лев
Замыкают тройку лидеров Львицы - третье пишем, первое в уме. Во всяком случае, в уме Львиц, которые ни на секунду не сомневаются в том, что эталонные женщины - именно они, а всем следует у них поучиться женственности. Гипотетически. Практически же Львицы не собираются вот этими вот ручками брать и создавать себе конкуренток, поэтому первое место мы им не дадим. А нечего жадничать потому что!
2 место - Скорпион
Почетное второе место достается Скорпиону - эталонной женщине, которую сдвинуло с пьедестала победительницы беспощадное время. Не в том смысле, что Скорпионы рано стареют, а в том смысле, что мир несколько изменился: Святую Инквизицию, например, уже отменили. А ведь Скорпион - это же эталонное воплощение женщины как исчадия разврата и порока. Дьявол в юбке, собственно говоря. И тем, кого зашибло ее женственностью, и пожаловаться-то теперь некуда.
1 место - Весы
И вот он - эталон, которым мечтают быть все остальные женщины! Если у них спросить почему, они скажут, что Весы удивительным образом воплощают в себе все качества, приписываемые женщинам, причем те, которые принято считать отрицательными, Весы умудряются подать как достоинство. А знаете почему? Потому что Весы вообще не заморачиваются на предмет "А достаточно ли я женственна?", а просто живут и наслаждаются жизнью. Чего и нам всем желают.
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