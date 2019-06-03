Папа Римський вибачився перед ромами за століття дискримінації [ Редактировать ]
Папа Римський вибачився перед ромами за століття дискримінації. В останній день свого візиту до Румунії понтифік зустрівся з ромською громадою та від імені всієї католицької церкви перепросив за роки приниження і зневажливе ставлення. За його словами, цей народ століттями зазнавав репресій і переслідування. За історичними хроніками, тільки під час Голокосту вбиті сотні тисяч ромів. Папа Римський закликав не судити необачно та не породжувати забобони.
"Історія показує, що католики теж можуть піддаватися злу. Я хотів би перепросити за це. Перед Церквою і Господом прошу вибачення у вас. За всі ті часи в історії, коли ми дискримінували, жорстоко ставилися до вашого народу чи просто дивилися скоса", - говорить Папа Римський Франциск
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