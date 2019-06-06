Дипломати Євросоюза схвалили "кримські санкції" проти Росії [ Редактировать ]
Дипломати ЄC схвалили продовження антиросійських санкцій через анексію Криму ще на рік. Наступного тижня це рішення мають розглянути уряди країн-членів.
Передбачені візові та економічні обмеження для російських громадян та компаній, а ще - заборону на інвестиції у Криму та заходження кораблів у порти півострова.
Окрім того, українське МЗC запропонувало Брюсселю розширити санкції проти Кремля через російські паспорти, які почали видавати на окупованих територіях Донбасу. Це питання - досі на розгляді європейських чиновників.
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