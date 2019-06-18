Українські бійці вели вогонь у відповідь зі зброї дозволеної мінськими угодами

Один український військовий травмований попередньої доби на сході. Бойовики понад три десятки разів відкривали вогонь по опорниках Об'єднаних сил.

Противник цілив з великокаліберних мінометів, гранатометів, БМП та кулеметів. Потужне озброєння ворог застосовував біля Пісків, Попасної, Авдіївки та Новоолександрівки.

Українські бійці вели вогонь у відповідь зі зброї дозволеної мінськими угодами. За даними розвідки, трьох окупантів - поранено.