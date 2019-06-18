На Донбасі за добу поранило одного військового [ Редактировать ]
Один український військовий травмований попередньої доби на сході. Бойовики понад три десятки разів відкривали вогонь по опорниках Об'єднаних сил.
Противник цілив з великокаліберних мінометів, гранатометів, БМП та кулеметів. Потужне озброєння ворог застосовував біля Пісків, Попасної, Авдіївки та Новоолександрівки.
Українські бійці вели вогонь у відповідь зі зброї дозволеної мінськими угодами. За даними розвідки, трьох окупантів - поранено.
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