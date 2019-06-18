Смерть екс-президента Єгипту: влада запровадила надзвичайний стан [ Редактировать ]
У Єгипті запровадили надзвичайний стан у зв'язку зі смертю колишнього президента Мухамеда Мурсі. По всій території країни на вулиці вивели додаткові загони поліції, посилили заходи безпеки в держустановах та мечетях.
Нагадаю, екс-президент Єгипту помер напередодні в залі суду. Це сталося під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві. Мурсі перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні. Він перебував при владі майже рік. Посаду покинув через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави Абделем Фаттахом ас-Сісі. Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками.
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