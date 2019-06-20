Одне з найбільших міст Індії - Ченнаї - залишилося без питної води через рекордну посуху.

Спустошені чотири міські водосховища. Зачинили школи та державні установи, відімкнули систему кондиціонування в метро. Воду в місто доправляють у цистернах, а роздають по талонах. Вистачає її, лише для пиття і приготування їжі.