Посуха в Індії: воду почали роздавати по талонах [ Редактировать ]
Одне з найбільших міст Індії - Ченнаї - залишилося без питної води через рекордну посуху.
Спустошені чотири міські водосховища. Зачинили школи та державні установи, відімкнули систему кондиціонування в метро. Воду в місто доправляють у цистернах, а роздають по талонах. Вистачає її, лише для пиття і приготування їжі.
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