"Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в Верховную Раду для того, чтобы тарифы были справедливыми. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко в ходе встречи с председателями ОСМД Бердичева и частными предприятиями, занимающимися техническим обслуживанием лифтов.

Предприятия "Житомирлифт" и "Бердичивлифт" намерены на 50% повысить тариф за свои услуги. Представители ОСМД, не согласные с таким резким подорожанием и качеством предоставляемых услуг, обратились за помощью к Юрию Павленко и депутату Бердичевского горсовета, кандидату в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №63 Натальи Онуфриенко.

"Люди должны получать качественную услугу по доступной цене. Сегодня на встречу был приглашен представитель другой организации, чья ценовая политика более лояльная, а качество услуг выше. Вскоре будет принято решение о расторжении нынешнего соглашения на обслуживание и заключение договора с новым поставщиком услуг", - сообщила Наталья Онуфриенко.

Заметим, что в других городах Житомирщины тариф на обслуживание лифтов значительно ниже, чем в Бердичеве.

"Раньше вопросы обслуживания лифтов находились в компетенции городской власти. Однако когда предпринимателям предоставили возможность напрямую заключать договора с ОСМД, они решили просто обобрать людей, а власть самоустранилась от защиты прав горожан. К счастью, в Бердичеве есть опопзиционный депутат Наталья Онуфриенко, которая всегда защищает интересы жителей города", - подчеркнул Юрий Павленко.

Команда оппозиционеров предоставит всю правовую и организационную помощь, чтобы цена на обслуживание лифтов в Бердичеве была прозрачной и доступной для всех потребителей, подчеркнул парламентарий.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в Верховную Раду для того, чтобы тарифы были справедливыми, а каждый гражданин мог заплатить за потребленные услуги!", - резюмировал Юрий Павленко.