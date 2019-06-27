"Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в Верховную Раду для того, чтобы тарифы были справедливыми - Павленко [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в Верховную Раду для того, чтобы тарифы были справедливыми. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко в ходе встречи с председателями ОСМД Бердичева и частными предприятиями, занимающимися техническим обслуживанием лифтов.
Предприятия "Житомирлифт" и "Бердичивлифт" намерены на 50% повысить тариф за свои услуги. Представители ОСМД, не согласные с таким резким подорожанием и качеством предоставляемых услуг, обратились за помощью к Юрию Павленко и депутату Бердичевского горсовета, кандидату в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №63 Натальи Онуфриенко.
"Люди должны получать качественную услугу по доступной цене. Сегодня на встречу был приглашен представитель другой организации, чья ценовая политика более лояльная, а качество услуг выше. Вскоре будет принято решение о расторжении нынешнего соглашения на обслуживание и заключение договора с новым поставщиком услуг", - сообщила Наталья Онуфриенко.
Заметим, что в других городах Житомирщины тариф на обслуживание лифтов значительно ниже, чем в Бердичеве.
"Раньше вопросы обслуживания лифтов находились в компетенции городской власти. Однако когда предпринимателям предоставили возможность напрямую заключать договора с ОСМД, они решили просто обобрать людей, а власть самоустранилась от защиты прав горожан. К счастью, в Бердичеве есть опопзиционный депутат Наталья Онуфриенко, которая всегда защищает интересы жителей города", - подчеркнул Юрий Павленко.
Команда оппозиционеров предоставит всю правовую и организационную помощь, чтобы цена на обслуживание лифтов в Бердичеве была прозрачной и доступной для всех потребителей, подчеркнул парламентарий.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" идет в Верховную Раду для того, чтобы тарифы были справедливыми, а каждый гражданин мог заплатить за потребленные услуги!", - резюмировал Юрий Павленко.
по теме
Суд признал законной агитацию Юрия Солода с призывом восстановить отношения с Россией ради мира в Донбассе
26 июня состоялось заседание Донецкого суда по делу соответствия политической агитации кандидата в депутаты Юрия Солода
Медведчук договорился об освобождении 4 украинцев
Медведчук провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за продолжение диалога в рамках ПАСЕ
"Оппозиционная платформа - За жизнь" осуждает решение большинства украинской делегации
Безопасность детей должна стать приоритетом госполитики - депутат
Украина рискует превратится в самую опасную страну для детей в мире
Нынешняя власть не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине - Бойко
Сегодняшний антивоенный призыв Зеленского остается только словами