В Мариуполе власти города продолжают препятствовать избирательной кампании кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 57 округу Владислава Филимонова.

Сегодня в час ночи местная власть, полностью подконтрольная Оппозиционному блоку, руками коммунальной службы города (ТТУ) сорвала борды с политической рекламой кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 57 округу Владислава Филимонова. Это уже второе такое ЧП за последнюю неделю.

"В этот раз мы дежурили по каждому адресу, где была размещена реклама нашего кандидата, что позволило нам «на горячем» застать сотрудников ТТУ, которым приказали уничтожить наши борды. По данному факту была вызвана полиция, написано заявление. У коммунальщиков правоохранительные органы взяли пояснение. Сегодняшняя городская власть, которая в большинстве своём представлена депутатами и чиновниками Оппоблока, не гнушается любыми средствами, чтобы навредить своим оппонентам, при этом жителям Мариуполя, кроме подобных "пакостей", ничего предложить не может. Но, невзирая на все эти подлости, мы будем продолжать свою работу, встречаться с людьми и уверенно идти к победе. А нашим оппонентам напоминаем, что за препятствование в введении избирательной кампании грозит уголовная ответственность", – подчеркнул глава Мариупольской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Максим Ткач.