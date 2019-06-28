Депутат Европейского парламента от Франции Николя Бе считает, что освобождение четырех пленных украинцев с помощью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - это важный и символический акт.

"Это очень важный и символический акт, потому что он демонстрирует, что примирение и установление мира в Украине действительно возможно. Личная и политическая инициатива господина Медведчука необходима для обеспечения мира и стабильности в Украине. И это очень важно. Это обусловлено логикой отношений России и ЕС, а также пониманием специфики ситуации в Украине и ее суверенитета и восстановления добрососедских отношений между Москвой и Киевом", - отметил Бе.

Напомним, 27 июня Медведчук договорился об освобождении из плена "ЛДНР" четверых украинцев, трое из них - военные. Политик уточнил, что это не предвыборный пиар, а важно, чтобы мужья, сыновья и отцы вернулись домой.