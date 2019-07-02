После старта реформы энергетика Украины наконец-то перестала работать в ручном режиме - депутат [ Редактировать ]
C 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии. Таким образом энергетика наконец-то перестала работать в ручном режиме. Так прокомментировал старт реформы в энергетическом секторе народный депутат Украины Сергей Сажко.
Стартовали вовремя - с 1 июля - и этим самым страна показала, что выросла и может делать реформы, которые работают. Во-вторых, энергетика наконец перестала работать в ручном режиме. Идет формирование рыночных цен, это позитивно отразится на всех отраслях. Цена для населения не меняется, остается фиксированной", - подчеркнул народный депутат.
По словам Сажко энергосистема Украины работает в стабильном режиме
"У меня есть информация, что когда состоялись торги на сутки вперед, то цена ээ упала на 13%. Цена атомной генерации увеличилась, уменьшилась цена тепловой, а гидроэнергии выросла цена. А в целом цена на рынке упала на 15%. были небольшие сбои на местах, но их быстро нивелировали, на ситуацию они не повлияли. То есть те прогнозы, что будет коллапс с поставками, они не сбылись", - отметил народный депутат
1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Результаты первых торгов свидетельствуют об успешном старте энергореформы. Такое мнение высказал директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов. По его словам, в течение последних двух суток перед запуском новой модели оптового рынка э/э персонал "Оператора рынка", отвечающего за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), работал круглосуточно, чтобы обеспечить своевременное начало операций, которые предполагает новая модель рынка э/э.
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