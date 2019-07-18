Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко обратился к избирателям с призывом голосовать за настоящую оппозицию, чтобы в стране, наконец, был установлен мир.

"Каждый голос за фальшивую оппозицию, которая является политической фикцией, обманом, как и нынешняя недальновидная и недееспособная власть, уходит в никуда и отдаляет Украину все дальше и дальше от мира. Достаточно войны, достаточно страданий. Пришла пора сделать выбор за мир и за жизнь", - заявил оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что словом "оппозиция" в стране прикрываются политические аутсайдеры, чтобы ввести избирателей в заблуждение и украсть голоса "Оппозиционной платформы - За жизнь".

""Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила в Украине, у которой самой главной безоговорочной задачей является достижение мира. Нам доверяют миллионы украинцев. А те, у кого нет шансов попасть в парламент, пытаются оттянуть голоса нашей партии, называя себя "оппозиционерами", - подчеркнул политик.

Он призвал прийти на избирательные участки 21 июля и выбрать настоящую оппозицию.

"Наш номер в избирательном бюллетене - номер 6. Приходите на участки и выбирайте мир и достойную жизнь", - подчеркнул Юрий Бойко.