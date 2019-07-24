Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня из тюрьмы вышел Александр Ефремов. После трех лет абсолютно безосновательного и незаконного пребывания в следственном изоляторе, через двое суток после решения суда об изменении меры пресечения. Это шаг к восстановлению справедливости и обеспечению прав человека, которые массово и цинично нарушались при режиме Порошенко.

"оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует решение суда об изменении меры пресечения Александру Ефремову. Мы уверены, что уже вскоре будет полностью прекращено уголовное производство, последует полная реабилитация политика и общественного деятеля, чье имя пытались запятнать в угоду политической конъюнктуре. Судебный произвол и издевательство над правами человека должны быть прекращены.

Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных, которые подвергались преследованиям и оказались за решеткой из-за своей гражданской позиции. Это касается и дела Кирилла Вышинского, и других независимых журналистов, ставших жертвой репрессивного режима Порошенко.

"оппозиционная платформа - За жизнь" будет следить за развитием дела Александра Ефремова. В Верховной Раде ІХ созыва мы будем добиваться освобождения всех политических заключенных, настаивать на ответственности виновных в преступлениях против прав человека и инициировать проведение судебной реформы. В Украине больше не должно быть узников совести!